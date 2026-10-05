هروب موقوف ووفاة آخر في النجف

وقالت الشرطة في بيان، "هروب موقوف من مركز شرطة المجتبى وقد باشرت بفتح تحقيق بالحادثة وتشكيل قوة خاصة لملاحقته وإعادة القبض عليه".وأضاف البيان "وفاة موقوف داخل الموقف على ذمة مركز شرطة الغري وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتحديد أسباب الوفاة مع فتح تحقيق لبيان ملابسات الحادث".ولفت البيان الى تسجيل "انتحار منتسب أمني داخل عجلة عسكرية تابعة لقاطع نجدة شرطة حيث اقدم على الانتحار دون معرفة الدوافع".