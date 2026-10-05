كشف حقيقة إطلاق سراح "إرهابيين" من سجون أربيل ودهوك ونقلهم إلى كركوك

وقالت الخلية في توضيح، إن "ما ورد في تلك التصريحات لم يستند، بحسب ما متوفر من معلومات رسمية، إلى بيان أو موقف صادر عن الجهات الأمنية العراقية المختصة"، مؤكدة أنه "لم يثبت حتى الآن ما يؤكد صحة هذه الادعاءات".وأضافت أن والاستخبارية المختصة تتابع بصورة مستمرة كل ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية وتحركات العناصر المطلوبة، مشيرة إلى أن المعلومات الأمنية تخضع للتدقيق والتحقق من مصادرها قبل اعتمادها أو الإعلان عنها.وأكدت الخلية أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها تواصل أداء واجباتها في ملاحقة بقايا التنظيمات الإرهابية ومنع أي نشاط يهدد أمن المواطنين، مشددة على أنها في مستوى عالٍ من الجاهزية واليقظة للتعامل مع أي تهديد محتمل.ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار والمعلومات غير الموثقة، واعتماد البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة مصدراً للمعلومات الأمنية، مؤكدة أن أمن المواطنين واستقرارهم مسؤولية تتولاها مؤسسات الدولة.كما دعت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات الأمنية، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن المجتمعي وطمأنة المواطنين وعدم إرباك الرأي العام.