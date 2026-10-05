محكمة الكرخ تؤجل محاكمة 11 فرنسياً منقولين من سوريا إلى مواعيد مختلفة

وقال المصدر لـ ، إن "المحكمة نظرت اليوم في ملفات 11 متهماً فرنسياً منقولين من ، وقررت تأجيل محاكماتهم إلى أيام 26 و27 و28 و29 تشرين الأول الحالي".وأضاف أن "توزيع المتهمين على هذه المواعيد جاء وفقاً لإجراءات المحكمة المتعلقة بكل ملف"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جلسات المحاكمة.