اصابة مدير بنك اثر مهاجمته بسكين من قبل موظف بسبب قطع الراتب

وذكرت مصادر مطلعة ان "مدير بنك بيان أحمد، تعرض للطعن بسكين على يد أحد موظفي البنك، إثر خلاف بينهما حول خطأ وظيفي وقيام المدير بخصم جزء من راتب الموظف".وأضاف "بحسب المعلومات، فإن إصابة المدير طفيفة، إذ أصابت السكين مرفق يده اليمنى، لكنه نُقل إلى مستشفيات لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج، بسبب شعوره بتنميل في أصابعه".