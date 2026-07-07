بغداد.. ضبط عجلتي تهريب محملتين بمواد ممنوعة وأدوية مهرَّبة

وذكر بيان للجهاز، ان مفارزه "تمكنت وبعد استحصال موافقة القاضي المختص في ، من ضبط عجلتَي نقل قادمتين من منفذ المنذرية الحدودي تحملان أوراقاً كمركية مزوَّرة تضمَّنت أوصافاً مخالفة لحقيقة المواد المحمَّلة بقصد التمويه".وأسفرت العمليتان عن "ضبط (٢٦) طناً من المواد الغذائية الممنوعة من الاستيراد، فضلاً عن كميات كبيرة من الأدوية البشرية المهرَّبة وغير الخاضعة للفحص الرسمي".