اللجنة العليا: متابعة دقيقة لمراسم التشييع الشعبي للسيد الخامنئي في النجف الأشرف

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، مراسم التشييع الشعبي لجثمان المرشد الإيراني الراحل آية الله العظمى السيد الخامنئي، في مدينة الأشرف، وذلك وسط حضور جماهيري واسع وتواجد مكثف للمواطنين الذين توافدوا من مختلف المناطق للمشاركة في وداع المرشد الراحل.وكانت النجف الأشرف قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، مراسم الاستقبال الرسمي للجثمان، بحضور رئيس السيد علي فالح ، والرئيس الإيراني والوفد المرافق له.كما شاركت في المراسم الرسمية فعاليات سياسية ودينية وعشائرية عراقية بارزة، في مشهد يعكس حجم التنسيق المشترك بين وطهران لإقامة هذه المراسم في العتبات .يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة المراسم التأبينية التي أقيمت في والعراق، حيث تُعد المحطة العراقية جزءاً جوهرياً من برنامج التشييع قبل نقل الجثمان إلى مدينة مشهد في إيران ليوارى الثرى هناك.