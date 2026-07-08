ثلاث حوادث تنهي حياة 3 أشخاص في بغداد

وأفاد مصدر أمني بأن في تصريح للسومرية نيوز، ان "طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات توفي إثر تعرضه للدهس من قبل صهريج في منطقة شبع مجمان التابعة لقضاء المشاهدة شمالي "، مبينا أن "القوات الأمنية فرضت طوقا على مكان الحادث وألقت القبض على سائق المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وفي حادث منفصل، أقدمت فتاة من مواليد عام 2010 على الانتحار شنقا بواسطة شال داخل منزلها في منطقة المعالف جنوب غربي بغداد، حيث نُقلت جثتها إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشر فريق التحقيق الجنائي بإجراء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.وفي حادث ثالث، توفي شخص إثر تعرضه لصعقة كهربائية بالقرب من أحد المواكب الحسينية في منطقة الأمين شرقي العاصمة، فيما تقدم ذوو الضحية بشكوى قانونية ضد صاحب الموكب، لتقوم القوات الأمنية باعتقاله وإيداعه التوقيف لحين استكمال التحقيقات.