هيئة المنافذ تحبط هدر 40 مليون دينار في منفذ المنذرية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز قسم البحث والتحري في منفذ المنذرية الحدودي، تمكنت من ضبط عجلتين محملتين بمادة (كيبل كهرباء)، حيث تم تغيير الوصف الجمركي للمادة المصرح بها في المعاملة المنجزة من قبل لجنة الكشف المشتركة، إذ تم التصريح عنها على أنها (سلك نحاس)".وتابعت أن "عملية التدقيق أسفرت عن إحباط محاولة إخراج العجلتين بوصف جمركي مخالف بقصد التهرب من دفع الرسوم الحقيقية، الأمر الذي سبب هدراً في المال العام قدره (40,509,000) دينار عراقي".واردفت "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلتين والمتهمين إلى مركز شرطة جمرك المنذرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة".واكدت: "استمرارها في تنفيذ توجيهات رئيس الرامية إلى تشديد الرقابة والتدقيق في جميع المنافذ الحدودية، والتصدي لمحاولات التهريب والتلاعب بالبيانات الجمركية، بما يسهم في حماية المال العام وتعظيم إيرادات الدولة".