لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو جاسم العوادي

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن "الإحالة جاءت على خلفية نشره محتوى تضمن إساءة للشعب العراقي، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحقه وفقا للقوانين النافذة".وتابع، انه "تم أحالت قضيته إلى المختصة بقضايا النشر والإعلام".