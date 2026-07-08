سارقوا الحقائب ببغداد في قبضة القوات الأمنية (فيديو)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه وكيل لشؤون الشرطة، ومتابعة قائد شرطة ، وبإشراف مباشر من مكافحة إجرام الكرخ، تمكنت مفارز المديرية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في ثلاث عمليات أمنية منفصلة، تخصصوا بسرقة الحقائب أثناء تجوال المواطنين في مناطق جانب الكرخ".وأضافت ان "عمليات القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد لتحركات المتهمين، حيث تمكنت مفارز المديرية من الإطاحة بهم بالجرم المشهود فور تنفيذهم جرائم السرقة، في عمليات اتسمت بالدقة والسرعة، دون منحهم فرصة للفرار"، موضحة ان "الإجراءات اسفرت عن استرجاع الحقائب والمقتنيات المسروقة وإعادتها إلى أصحابها أصولياً".وأكدت انه "تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون".