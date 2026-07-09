ضبط 51 كيلوغراما من الكبتاغون بعد الإطاحة بمتهمين أحدهما عربي الجنسية

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تمكنت مفارز لشؤون والمؤثرات العقلية، متمثلة بقسمي التحقيقات الخاصة والمراقبة السرية، من تنفيذ عمليتين أمنيتين منفصلتين أسفرتا عن الإطاحة بمتهمين خطرين، أحدهما عربي الجنسية، وضبط (51) كيلوغرامًا من حبوب الكبتاغون المخدرة".وتابعت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".