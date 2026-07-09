ديالى.. النزاهة تضبط 4 موظفين بتهمة سرقة مواد كهربائية بملياري دينار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "الفريق المُؤلَّف في ، الذي انتقل إلى فرع الشركة العامَّة لتوزيع الكهرباء في المحافظة، تمكَّن، بعد تدقيق مستندات التحويل المخزنيّ للأعوام (2022-2025) ومُطابقتها مع حاسبة نظام المخازن، من كشف عدم إدخال الموادّ الواردة في اثنين من المُستندات إلى مخازن الشركة في المُحافظة؛ على الرغم من تسلُّمها من قبل المُخوّل".وأضافت إنَّ "تحرّيات الفريق أسفرت عن ضبط (4) من المُوظَّفين؛ لقيامهم بسرقة المواد الكهربائيَّة البالغة قيمتها (2,001,494,000) ملياري دينار"، لافتةً إلى أنَّ "عمليَّة التدقيق تمَّت بحضور مُمثّلين عن الشركة في المُحافظة".وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة أمام قاضي ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبىة بحقِّ المُتَّهمين".