الأمن الوطني يوجه ضربة للمهربين في البصرة ويعتقل 12 متهما

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات الشحنات وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، من إحباط محاولة لتهريب شحنات تجارية كبيرة عبر التلاعب بالتصاريح التي لا تتطابق مع البضائع المحملة في ، والقبض على (١٢) متهماً، بينهم (٣) موظفين مسؤولين".وتابع، ان "إجراءات التدقيق كشفت عن قيمة المخالفات والأضرار المالية المترتبة على المال العام نحو (١٩) مليار دينار عراقي".وأضاف، انه "أحيل جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".