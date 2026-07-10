"المقاومة الإسلامية في العراق": متمسكون بخيار السلاح وسنعمل على تطوير قدراتنا العسكرية

وقالت المقاومة، في بيان، إن الحشود التي شاركت في مراسم تشييع المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي في وكربلاء تمثل “تجديداً للعهد” والتمسك بخيار المقاومة.وأضاف البيان أن فصائل المقاومة “مستمرة في نهجها”، مؤكداً أن السلاح “ليس خياراً للمساومة”.وشددت المقاومة الإسلامية في على أنها ستعمل على “تطوير قدراتها العسكرية والأمنية كماً ونوعاً، ورفع مستوى الجاهزية بما يتناسب مع التحديات والتهديدات”، مؤكدة استمرارها في هذا النهج.