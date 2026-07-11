شرطة الرصافة تطيح بـ9 مطلوبين في عمليات أمنية متفرقة



ـ أمني



تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام ، اليوم السبت، من إلقاء القبض على 9 متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة .





وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفرق الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 9 متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة".



وأكدت المديرية أنه "تم إيداع المتهمين في التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأصول".