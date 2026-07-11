العثور على جثة في قضاء الكرمة

أفاد مصدر محلي، بالعثور على جثة في قضاء بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم العثور على جثة مجهولة الهوية في قضاء في منطقة صحراوية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت الجثة الى الطب العدلي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.