الدفاع المدني يكافح لإخماد حريق في باب المعظم



ـ أمني



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع في مساحة من الحشائش والأعشاب داخل مقبرة .





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تواصل عمليات السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مقبرة ضمن منطقة باب المعظم".



وتابع أنه "لم ترد لغاية الآن معلومات جديدة عن تسجيل إصابات بشرية أو خسائر أخرى".