مصدر أمني ينفي إطلاق نار وإغلاق المنطقة الخضراء

نفى مصدر أمني، وجود إطلاق نار داخل وإغلاقها .

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا صحة لوجود إطلاق نار داخل "، مشيرا الى أن "الوضع الأمني هادئ".

وأضاف "لا صحة للأنباء المتداولة بشأن إغلاق المنطقة "، موضحا أنه "ما يجري هو إجراءات أمنية اعتيادية تُنفذ يومياً".

الى ذلك، قال المصدر "بخصوص ما يتم تداوله عن انتشار الدبابات في شارع المطار، أن ما جرى هو إجراء اعتيادي يتمثل باستبدال كتيبة دبابات بأخرى قادمة من ، وفق مسار وتوقيت محددين ومثبتين رسميا".





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يفيد بوجود إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء .