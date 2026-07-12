الكشف عن تفاصيل ابشع جريمة بالعراق.. اغتصبوا طفلة ذات الثلاث سنوات وقتلوها بدم بارد

وقال المصدر لـ ، انه "بأشراف مباشر من قائد شرطة اللواء الحقوقي فتاح محمود ، وجهود من مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية ودعم ومتابعة اللواء مدير استخبارات كركوك، ومفارز مركز شرطة العدالة، تم القاء القبض على متهمين اثنين احداث في منطقة واحد حزيران، بعد قيامهما باختطاف طفلة بعمر ثلاث سنوات واغتصابها وقتلها في واحد حزيران".وأضاف انه "تم تدوين اعترافات المتهمين قضائيا لينالوا جزاءهما العادل".