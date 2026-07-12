خلافات تدفع امرأة إلى قتل زوجها ودفنه قرب منزله في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "خلافات عائلية تطورت بين الزوجين، أقدمت على إثرها الزوجة على استخدام مسدس وإطلاق النار على زوجها، ما أدى إلى مقتله، قبل أن تقوم بدفن جثته بالقرب من الدار".وأضاف أن "القوات الأمنية شكلت فريق عمل للتحقيق في الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على الزوجة، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية الأصولية".