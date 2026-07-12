إصابة فتاة برصاصة أثناء العبث بسلاح والدها شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "الفتاة، من مواليد 2007، أصيبت بجروح خطرة بعد أن انطلقت رصاصة من سلاح والدها الذي يعمل منتسباً في أثناء عبثها به".وأضاف أن "القوات الأمنية اعتقلت والد الفتاة وأودعته التوقيف، لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".