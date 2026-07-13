بالمسيرات المفخخة.. استهداف مخيم للاجئين الإيرانيين في أربيل

وذكر الجهاز في بيان رسمي، أن الهجوم نُفذ عبر ثلاث طائرات مسيرة مفخخة، استهدفت مخيم "دارشكران" التابع لقضاء بيرمام في ، وذلك عند الساعة (5:15) و(5:28) من فجر اليوم.وأكد البيان أن الهجوم، لم يسفر عن أي خسائر بشرية، دون الإشارة إلى حجم الأضرار المادية الناتجة عن الاستهداف.