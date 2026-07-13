عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن منع نصب المواكب على "طريق سريع الدورة"

وذكرت القيادة في بيان، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده منع نصب مواكب الخدمة الحسينية على امتداد طريق سريع الدورة، ونود هنا توضيح الموقف الرسمي، إذ حرصاً منا على أمن وسلامة الزائرين، وبهدف منع الحوادث المرورية وضمان انسيابية حركة العجلات والزائرين المتوجهين سيراً على الأقدام صوب مدينة ، وجهت القيادة القطعات الماسكة -بالتنسيق مع هيئات المواكب والشعائر الحسينية المسؤولة عن تنظيم توزيع النصب ضمن قواطع المسؤولية- بعدم نصب المواكب في المنطقة الممتدة من صعود الجسر العنكبوتي (بغداد الجديدة) باتجاه وصولاً إلى نزلة مجسر الزيوت".وأضاف البيان، أنه "تم تخصيص الطريق الخدمي المؤدي إلى مصافي الدورة كبديلٍ مخصصٍ لنصب مواكب الخدمة الحسينية".وختمت القيادة بيانها بالقول: "نهيب بالمواطنين الكرام وأصحاب المواكب التعاون مع إخوانهم في القوات الأمنية، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الصحيحة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في ".