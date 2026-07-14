تنويه عن تفجير مسيطر عليه في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة، لمخلفات حربية اليوم الثلاثاء الموافق 14 تموز 2026 من الساعة (11 صباحاً ولغاية الثانية ظهرا) وذلك ضمن مقتربات غربي العاصمة".