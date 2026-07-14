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قتل متعمد ونجاة منتسب.. ما حصل في بغداد خلال الساعات الماضية
أمن
2026-07-14 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
السومرية نيوز
– امني
افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأبرز الحوادث الأمنية التي حصلت في
بغداد
خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
ان "شخصا يستقل دراجة نارية اقدم على قتل رجل يبلغ من العمر 40 عاما ضمن
منطقة الشعب
في
بغداد
".
وأضاف ان "القاتل لاذ بالفرار الى جهة مجهولة"، موضحا ان "قوة امنية وصلت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي مع فتح تحقيق ومتابعة
كاميرات
المراقبة للتوصل الى الجاني".
وفي حادث امني اخر، ذكر المصدر ان "منتسبا في وكالة الاستخبارات نجا خلال استراحته من حادث اطلاق نار عليه من قبل عجلة يقودها شخص مجهول الهوية ضمن
منطقة بغداد الجديدة
ببغداد، ما اسفر عن الحاق اضرار بالعجلة دون إصابات".
واكد ان "الاجهزة الامنية تجري البحث عن الجاني".
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