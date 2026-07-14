قتل متعمد ونجاة منتسب.. ما حصل في بغداد خلال الساعات الماضية

وقال المصدر لـ ان "شخصا يستقل دراجة نارية اقدم على قتل رجل يبلغ من العمر 40 عاما ضمن في ".وأضاف ان "القاتل لاذ بالفرار الى جهة مجهولة"، موضحا ان "قوة امنية وصلت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي مع فتح تحقيق ومتابعة المراقبة للتوصل الى الجاني".وفي حادث امني اخر، ذكر المصدر ان "منتسبا في وكالة الاستخبارات نجا خلال استراحته من حادث اطلاق نار عليه من قبل عجلة يقودها شخص مجهول الهوية ضمن ببغداد، ما اسفر عن الحاق اضرار بالعجلة دون إصابات".واكد ان "الاجهزة الامنية تجري البحث عن الجاني".