الداخلية تعلن انخفاض معدل الجريمة في بغداد.. افضلها مناطق الكرخ

وقال مدير دائرة الاعلام في الوزارة اللواء في مؤتمر صحفي حضرته ، "معدل الجريمة في انخفض بشكل عام بنسبة 18 بالمئة"، مبينا ان "افضل المناطق الأمنية هي جانب في العاصمة بنسبة انخفاض للجريمة 51 بالمئة".وأضاف انه "تم تسجيل 617 حالة انتحار في عموم العراق خلال النصف الأول من العام الحالي"، مشيرا الى "القبض خلال المدة المذكورة على 766 متهما بإطلاق العيارات النارية وضبط 7041 عجلة"، لافتا الى ان "الوضع الأمني في الحدود آمن وتم القبض على 2054 متسلل وهارب واحباط تهريب 862 عجلة و255 حاوية مخالفة للضوابط و13 طن من السجائر المهربة وعشرات الاطنان من المهربة و16 كغم من المواد المخدرة و4 ملايين حبة مخدرة".وبين ان "هناك 58 متهما محكوم بالاعدام في قضية و263 متهما بالمؤبد"، موضحا انه "تم تنفيذ 17 عملية امنية في قضية المخدرات خارج العراق".وتابع "تم تحرير 12 مختطفا والقبض على 54 متهما بالخطف"، لافتا الى "القبض على 378 متهما بتهريب المشتقات النفطية و334 صهريج وعجلة معدة لتهريب المنتجات النفطية وضبط 28 وكرا في وصلاح الدين مع احباط تهريب 9 ملايين لتر من المشتقات النفطية".وحول قضايا الابتزاز، ذكر ميري انه "تم ضبط 83 متهما بالابتزاز و25 متهما بالاحتيال المالي و52 شخصا بتهمة الاتجار بالبشر على التواصل الاجتماعي".وعن حالات الاعتداء بين الأزواج، ذكر ميري انه "تم تسجيل اكثر من 9 الاف حالة اعتداء زوج على زوجته و2235 حالة اعتداء زوجة على زوجها"، موضحا انه "تم التعامل مع 3950 ضابطا ومنتسبا وموظفا بتهم استغلال الوظيفة والفساد والرشوة وسيحالون إلى المحاكم".