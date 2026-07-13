الكشف عن تفاصيل جريمة بحق امرأة بعد 17 عاما من ارتكابها في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف قائد شرطة اللواء الركن نعمان ، تمكن إجرام من فك لغز جريمة خطف وقتل امرأة بقيت مجهولة 17 عاما".وأضافت ان "القسم شكل فريق عمل متخصص من قبل شعبة مكافحة اجرام حطين وبإشراف مدير القسم العميد تركي وبعد جهد استخباري وملاحقات ميدانية متواصلة، تم التوصل إلى المتهم الرئيسي وإلقاء القبض عليه"، موضحة ان "المتهم قد اعترف صراحة اثناء التحقيق بتنفيذ جريمة الخطف والقتل بعد رفض ذوي المجني عليها دفع فدية قدرها (20.000) الف دولار مما دفعه لقتل الضحية وإخفاء معالم الجريمة طيلة السنوات الماضية".وذكرت انه "تمت إحالة المتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لينال جزاءه العادل"، لافتة الى انها "لن تتهاون مع المجرمين وأن ملفات الدم المفتوحة ستبقى أولوية قصوى حتى ينال كل مذنب جزاءه".