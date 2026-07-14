العراق وإيران وباكستان يتفقون على آلية تفويج زائري الأربعين وتفعيل مذكرة التفاهم

وذكر بيان للجنة، أن "اللقاء تناول تحديد توقيتات دخول الزائرين وتنظيم حركة التفويج عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب استعراض الجهود الخدمية والأمنية لتأمين الزيارة وتقديم الخدمات للوافدين".وأضاف البيان أن "المجتمعين اتفقوا على تفعيل مذكرة التفاهم بين وإيران وباكستان، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالزائرين، وتنظيم النقل عبر الحافلات، واعتماد آلية دخول على شكل وجبات وفق الطاقة الاستيعابية لكل منفذ، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات العراقية".كما جرى استعراض الخطط المعدة من قبل الجانبين الإيراني والباكستاني لضمان دخول مواطنيهما إلى العراق وانسيابية حركتهم خلال مراسم الزيارة.