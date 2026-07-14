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الاطاحة بشبكة ابتزاز تضم نساءً في ديالى
أمن
2026-07-14 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
209 شوهد
أعلن جهاز
الأمن الوطني
، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة ابتزاز تضم نساءً في
محافظة ديالى
.
وذكر بيان للجهاز، انه "بناءً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين تفيد بوجود شبكة، تمكنت مفارز جهاز
الأمن الوطني
في
محافظة ديالى
من تفكيك شبكة ابتزاز إلكتروني منظمة كانت تنشط في قضاء
بلدروز
".
وأشار البيان الى ان الشبكة اعتمدت "على استدراج الضحايا، ثم ابتزازهم مالياً بعد تصويرهم مقابل عدم نشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف انه "بعد استحصال الموافقات القضائية، نصبت مفارز الجهاز كميناً أسفر عن إلقاء القبض على المتهم الأول بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغ (٤) ملايين دينار عراقي من الضحية، وبدلالته جرى الكشف عن المتهمة الثانية وإلقاء القبض عليها في موقع تواجدها".
ولفت البيان الى "ضُبط بحوزة المتهمَين هاتف استخدم في عمليات الابتزاز، فضلاً عن مركبة استُعين بها في تنفيذ الجريمة، وجرى إيداع المتهمَين مع جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".
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