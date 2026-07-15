الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات بحوزته 28 ألف حبة في الأنبار

وذكر بيان للمديرية ورد لـ ، أنه "بحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والتي أكدت القضاء على جميع تجار ومروجي آفة ، ووفق معلومات دقيقة تمكن والأمن في فرقة المشاة السابعة وبالتعاون مع وبعد تعقب ومراقبة مستمرة من إلقاء القبض على تاجر متهم بتجارة وترويج المخدرات حيث ضبط بحوزته 28 ألف حبة نوع الكبتاجون المخدرة في قضاء الرمانة بالأنبار".وأضاف ان "المتهم مطلوب وفق بالمادة (28) مخدرات"، مؤكداً أنه "تم تسليمه مع المضبوطات أصولياً".