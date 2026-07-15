الموانئ العراقية توضح ملابسات سقوط مسيرة في ميناء الفاو

وذكرت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، إذ سقطت الطائرة في أرض مفتوحة بعيدة عن العاملين والمعدات والمنشآت، ولم يؤثر الحادث في سير العمل أو العمليات التشغيلية داخل ، وهي مستمرة بصورة اعتيادية".وتابعت، ان "الجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث بالتنسيق مع إدارة الشركة والجهات ذات العلاقة"، داعية الى وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم ترويج اي معلومات قد تكون مضللة للرأي".