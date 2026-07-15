الإطاحة بسارق استولى على 100 مليون دينار في عملية أمنية ببغداد

وقالت المديرية في بيان، إن عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص لجمع المعلومات وتتبع تحركات المتهم وتحليل الأدلة المتوفرة، ما أسفر عن تحديد هويته ومكان وجوده وإلقاء القبض عليه خلال وقت قياسي.وأضافت أن المتهم دُوّنت أقواله ابتدائياً وقضائياً بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه وفق القانون.