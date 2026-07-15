قوة من النزاهة تعتقل مدير عام شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعددا من موظفيها

وقال المصدر لـ ، ان "قوة من اعتقلت مدير عام شركة إنتاج في وعدد من موظفيها شبهات فساد".وأضاف ان "ذلك جاء ضمن حملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة".