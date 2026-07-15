اعتقال شخصين من مطار بغداد اثر شبهات فسادٍ بعقد مستشفى عسكري بالرستمية

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية مشتركة أقدمت اليوم على اعتقال رجل يدعى (ط،ي) ونجله (م، ط) في ".وأضاف ان "ذلك جاء على خلفيَّة شبهات فسادٍ رافقت عقد تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجويَّة في الرستميَّة".يذكر ان الاتحاديَّة اعلنت، في وقت سابق من يوم امس، الإطاحة بضباط كبار في ، وخمسة مهندسين من مديرية الأشغال على خلفيَّة شبهات فسادٍ رافقت عقد تأهيل و تطوير وتأثيث مستشفى القوة الجويَّة في الرستميَّة.وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، أنَّ "الفريق الميداني المؤلف للتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوات الرد السريع ، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق لواء وعقيد وعميد، وخمسة مهندسين في مُديريَّـة الأشغال".وأضافت أنَّ "العمليَّة نُفِّذَت إثر التدقيقات والتحقيقات التي إجراءها فريق الهيئة المؤلف لمراجعة وتدقيق العقود الحكوميَّة التي كشفت عن وجود شبهات فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ ومخالفاتٍ جسيمة في إجراءات الإحالة والتسعير بالعقد المُبرم بين مديريَّة الأشغال العسكريَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة بمبلغ قدره (92.883.396.270) اثنان وتسعون مليار دينار".وتابعت: "إذ أُحيل العقد بطريقة التعاقد المباشر من دون اتباع المنافسة السعريَّة المعتادة، مع وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار العديد من فقراته، فضلاً عن إجراء تعديلات كثيرة رفعت الكلفة التخمينيَّة للعقد بصورةٍ ملحوظةٍ".ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام المُختصّ؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وتقرير مصير المُتَّهمين".