تفاصيل الانفجارات في أربيل

وقال المصدر لـ ، ان "ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهداف مقر القنصلية الأميركية قرب ".وأضاف انه "تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في القنصلية واسقاط جميع الطائرات".