حريق في سكن دبلوماسي إيراني ببغداد.. لماذا مُنع ضابط التحقيق من الدخول؟

وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في شجرة داخل كراج دار يعود لسكن دبلوماسيين يعملون في ضمن منطقة الصالحية"، مؤكداً أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار مادية جسيمة أو إصابات بشرية".وأضاف المصدر، أن "خبير الأدلة الجنائية أكد أن الحريق نجم عن تماس كهربائي"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "ضابط حماية السفارة الإيرانية تواجد في موقع الحادث".وعلى صعيد ذي صلة، ذكر المصدر أن "ضابط تحقيق مركز شرطة الصالحية حضر إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة، إلا أنه مُنع من الدخول إلى الدار المذكورة، حيث تم رفض اتخاذ الإجراءات التحقيقية من قبل الجهة المعنية".