شركة "دانة غاز" تعلن تعليق عملياتها في حقل "كورمور" شمالي العراق

أعلنت شركة " غاز"، الخميس، إيقاف جميع منشآت الإنتاج الرئيسة في حقل كورمور بمحافظة بصورة مؤقتة.



وقال المتحدث باسم الشركة، إن "جميع منشآت الإنتاج الرئيسة في حقل كورمور أُغلقت بصورة مؤقتة بسبب وجود تهديدات أمنية موثوقة وتصاعد التوترات في المنطقة".



وأوضح أن الشركة ستواصل مراقبة الأوضاع بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف العمليات.