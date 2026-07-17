مصدر: جهاز المخابرات العراقي يتكفل بالتحقيق في قضية الأسلحة

وقال المصدر لـ ، ان " تكفل بالتحقيق في قضية الاسلحة التي ضبطها في الجانب السوري".وأعلنت 6في وقت سابق من يوم امس، ان "القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية".وتابعت انه "سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة ".