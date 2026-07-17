استهداف جديد لمقر "كادحي كردستان" بالسليمانية

يأتي هذا الاستهداف الجديد عقب ساعات قليلة من هجوم عنيف ومكثف شهدته المنطقة صباح اليوم، والذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص في حصيلة أولية، وإصابة آخرين، في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية تصعيداً عسكرياً إيرانياً غير مسبوق.وتواجه فرق الإنقاذ تحديات لوجستية صعبة نتيجة وقوع المقار المستهدفة داخل كهوف وتجاويف صخرية في مناطق جبلية وعرة، مما يعقد عمليات البحث عن مفقودين أو انتشال الجثامين من تحت الأنقاض.وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني المكثف في ظل سلسلة من الضربات الصاروخية والمسيرات التي استهدفت مواقع متفرقة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية بين وطهران، وما تبعها من اعتداءات على الممرات الملاحية في ، مما يشير إلى توسع رقعة التوتر الأمني في المنطقة.