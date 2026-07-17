وذكرت القيادة في بيان، أن مفارز "مركز شرطة الملعب" التابعة لها تمكنت من تعقب المتهم والقبض عليه بعد أن أقدم على طعن صديقه بآلة حادة، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة فارق على إثرها الحياة داخل المستشفى بعد يومين من الحادث.وأوضحت الشرطة أن المتهم أوقف في البداية وفق أحكام المادة (413) من قانون العقوبات (الضرب المفضي إلى الجرح)، إلا أنه وبعد وفاة المجنى عليه، قرر المختص تغيير الوصف القانوني للجريمة لتصبح وفق المادة (405) (القتل العمد).ونظراً لكون المتهم "حدثاً"، فقد تمت إحالة الأوراق التحقيقية إلى "مركز شرطة أحداث " لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.يأتي هذا التحرك الأمني بعد أن سلطت " " الضوء على المناشدات التي أطلقتها عائلة الضحية "حيدر"، والتي طالبت فيها بضرورة تدخل الجهات الأمنية لضبط الجناة ووضع حد للاعتداءات التي تكررت في المنطقة، وهو ما لاقى استجابة سريعة من قبل قيادة شرطة الرصافة.