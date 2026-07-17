الكشف عن الجهات المتورطة بصفقة الأسلحة المهربة من العراق الى سوريا

وجاء في التقرير الذي نشرته نقلا عن مصدر امني وتابعته ، ان "شحنة الأسلحة التي ضبطتها السلطات السورية قرب الحدود مع كانت مخفية داخل صهريج نفط جرى تعديله ليحتوي على مخبأ سري، في محاولة لنقلها عبر إلى في ".وأضاف ان "فصائل مسلحة مرتبطة بإيران أرسلت الشحنة، وإن طائرات مسيرة كانت تؤمن عملية نقلها"، مشيرا الى ان "الصهريج كان جزءا من شبكة تستفيد من عقود لنقل النفط من العراق إلى سوريا، وتستخدم بعض مركباتها لإخفاء الأسلحة وتهريبها عبر الحدود".وتابع ان "العملية الضوء على احتمال استغلال حركة تجارة النفط المتزايدة بين العراق وسوريا لتمرير الأسلحة، في وقت تحاول فيه دمشق تشديد سيطرتها على حدود ظلت لسنوات ممرا أساسيا لنقل المقاتلين والسلاح بين والعراق وسوريا ولبنان"، لافتا الى ان "أشخاصا وشركات على صلة بالفصائل حصلوا على عقود لنقل النفط إلى سوريا، وإن بعض الصهاريج عُدلت لتضم مخابئ لا تظهر في عمليات التفتيش الاعتيادية".ورجح أن "تكون الشبكة قد نجحت في تمرير شحنات أخرى بالطريقة نفسها قبل ضبط العملية الأخيرة، لكنه لم يقدم أدلة على عدد تلك الشحنات أو توقيتها".