القرشي للسومرية: العراق مهيأ لشراكات استراتيجية مع واشنطن والإصلاحات الأخيرة عززت فرص جذب المستثمرين

وقال القرشي، في حديث خاص لـالسومرية من ، إن "البيئة الاستثمارية في أصبحت خصبة وواعدة في ظل الإصلاحات الحكومية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تمثل فرصةمناسبة للاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات الأميركية وإقامة شراكات حقيقية داخل البلاد، ولا سيما في قطاعي الطاقة والنفط، واستكمال مشاريع البنى التحتية ومنصات تصدير النفط والخطوط الناقلة".وأضاف أن "العراق الذي يتراوح عدد سكانه بين 42 و44 مليون نسمة، يمتلك مقومات سوق كبيرة"، لافتاً إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تعزز فرص جذب المستثمرين الأميركيين وتؤسس لشراكاتتيجية تسهم في دعم ".وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح القرشي أن "بعض المصارف العراقية ما تزال تواجه عقوبات وتخضع لعمليات إصلاح هيكلية، لكن السوق شهد خلال السنوات الأخيرة دخول مصارف عربية وعالمية عبر شراكات مع مستثمرين عراقيين، من بينها بنك الإسلامي، والبنك ، وبنك الاتحاد، والبنك العربي"، معتبراً أن "هذه التجارب أسهمت في تطوير ".وأشار إلى أن "قطاع الاتصالات يشهد أيضاً تطورات مهمة، من بينها منح الرخصة الرابعة لشركة البريطانية، إلى جانب المراحل النهائية لمنح ترخيص شركة ستارلينك لتوفير الفضائي"، متوقعاً أن "تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في هذا القطاع".وجدد القرشي دعوته "للشركات الأميركية والعالمية للاستثمار في العراق"، مؤكداً أن "الإصلاحات الجارية جعلت البلاد أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين".وفيما يخص الأميركي، أوضح القرشي أن "المجلس يضم 37 من نخبة رجال الأعمال العراقيين، ويغطي نحو 20 قطاعاً اقتصادياً، بينها الصناعة والمقاولات والتجارة والمصارف والوكالات"، مؤكداً أن "المجلس سيشكل بوابة للتعاون والتوأمة بين الشركات العراقية والأميركية".وبيّن أن "المجلس، الذي يرأسه من الجانب العراقي، يقابله من الجانب الأميركي الرئيس التنفيذي لشركة جي روجرز”، لافتاً إلى أن "لقاءً اقتصادياً سيعقد يوم الجمعة بمشاركة عدد كبير من الشركات العراقية والأميركية"، معتبراً أنه "سيكون أبرز محطات الزيارة الاقتصادية إلى واشنطن، ويمثل انطلاقة فعلية لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين".