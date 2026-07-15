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القرشي للسومرية: العراق مهيأ لشراكات استراتيجية مع واشنطن والإصلاحات الأخيرة عززت فرص جذب المستثمرين

خاص السومرية

2026-07-15 | 17:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القرشي للسومرية: العراق مهيأ لشراكات استراتيجية مع واشنطن والإصلاحات الأخيرة عززت فرص جذب المستثمرين
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أكد رئيس مجلس الأعمال العراقي الأميركي، أسامة القرشي، أن زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن تمثل رسالة إيجابية إلى مجتمع الأعمال الأميركي، مشيرا الى ان العراق مهيأ لشراكات استراتيجية مع الشركات الامريكية، بين ان الإصلاحات الأخيرة عززت فرص جذب المستثمرين.


وقال القرشي، في حديث خاص لـالسومرية من واشنطن، إن "البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت خصبة وواعدة في ظل الإصلاحات الحكومية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تمثل فرصة
مناسبة للاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات الأميركية وإقامة شراكات حقيقية داخل البلاد، ولا سيما في قطاعي الطاقة والنفط، واستكمال مشاريع البنى التحتية ومنصات تصدير النفط والخطوط الناقلة".

وأضاف أن "العراق الذي يتراوح عدد سكانه بين 42 و44 مليون نسمة، يمتلك مقومات سوق كبيرة"، لافتاً إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تعزز فرص جذب المستثمرين الأميركيين وتؤسس لشراكات استرا
تيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني".

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح القرشي أن "بعض المصارف العراقية ما تزال تواجه عقوبات وتخضع لعمليات إصلاح هيكلية، لكن السوق شهد خلال السنوات الأخيرة دخول مصارف عربية وعالمية عبر شراكات مع مستثمرين عراقيين، من بينها بنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك العربي"، معتبراً أن "هذه التجارب أسهمت في تطوير الخدمات المصرفية".

وأشار إلى أن "قطاع الاتصالات يشهد أيضاً تطورات مهمة، من بينها منح الرخصة الرابعة لشركة فودافون البريطانية، إلى جانب المراحل النهائية لمنح ترخيص شركة ستارلينك لتوفير خدمة الإنترنت الفضائي"، متوقعاً أن "تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في هذا القطاع".

وجدد القرشي دعوته "للشركات الأميركية والعالمية للاستثمار في العراق"، مؤكداً أن "الإصلاحات الجارية جعلت البلاد أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين".

وفيما يخص مجلس الأعمال العراقي الأميركي، أوضح القرشي أن "المجلس يضم 37 من نخبة رجال الأعمال العراقيين، ويغطي نحو 20 قطاعاً اقتصادياً، بينها الصناعة والمقاولات والتجارة والمصارف والوكالات"، مؤكداً أن "المجلس سيشكل بوابة للتعاون والتوأمة بين الشركات العراقية والأميركية".

وبيّن أن "المجلس، الذي يرأسه من الجانب العراقي، يقابله من الجانب الأميركي الرئيس التنفيذي لشركة جي روجرز”، لافتاً إلى أن "لقاءً اقتصادياً سيعقد يوم الجمعة بمشاركة عدد كبير من الشركات العراقية والأميركية"، معتبراً أنه "سيكون أبرز محطات الزيارة الاقتصادية إلى واشنطن، ويمثل انطلاقة فعلية لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين".
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