الفيفا يكشف عن أسرع 10 لاعبين في كأس العالم

ورغم امتلاك العديد من المنتخبات الكبرى لنجوم معروفين بسرعتهم فإن القائمة النهائية لم تأت مطابقة دائما لتوقعات الجماهير، فقد غابت بعض الأسماء البارزة فيما ظهر لاعبون لم يكونوا ضمن دائرة الترشيحات قبل بداية البطولة.
وجاءت قائمة أسرع 10 لاعبين في كأس العالم
2026 كالآتي:
10- نيلسون سيميدو: سجل الظهير البرتغالي
سرعة قصوى بلغت 35.90 كم/ساعة، ليصبح أكبر لاعب ضمن قائمة أسرع 20 لاعبا في البطولة بسن 32 عاما.
9- ثيو هيرنانديز
: وصل الظهير الفرنسي إلى سرعة 36.17 كم/ساعة.
8- دجد سبينس: حقق لاعب توتنهام
سرعة بلغت 36.22 كم/ساعة، ليصبح أسرع لاعب إنجليزي في كأس العالم 2026.
7- برادلي باركولا: جاء جناح باريس سان جيرمان
في المركز السابع بعدما سجل سرعة قصوى وصلت إلى 36.32 كم/ساعة.
6- عبد القادر
خوسانوف: احتل لاعب مانشستر سيتي
المركز السادس بسرعة 36.46 كم/ساعة وكان اللاعب الوحيد ضمن القائمة الذي لم يصل منتخبه إلى الأدوار الإقصائية.
5- إيرلينغ هالاند
: حل مهاجم مانشستر
سيتي في المركز الخامس بعدما سجل سرعة بلغت 36.52 كم/ساعة.
4- جوردان بوس:واصل اللاعب الأسترالي
تألقه البدني بعدما وصلت سرعته إلى 36.67 كم/ساعة، ليحتل المركز الرابع في ترتيب الأسرع.
3- ميكي فان دي فين: أكد مدافع توتنهام قدراته الاستثنائية بعدما أصبح أسرع مدافع في البطولة بسرعة 36.77 كم/ساعة.
2- أنتوني إيلانغا: اقترب جناح السويد من الصدارة بعدما سجل سرعة بلغت 37.16 كم/ساعة، بفارق بسيط عن صاحب المركز الأول.
1- كيليان مبابي
: واصل نجم ريال مدريد
كتابة التاريخ بعدما تصدر قائمة أسرع لاعبي كأس العالم 2026 ليؤكد مجددا أنه أحد أسرع اللاعبين في تاريخ كرة القدم.