الفيفا يكشف عن أسرع 10 لاعبين في كأس العالم

ورغم امتلاك العديد من المنتخبات الكبرى لنجوم معروفين بسرعتهم فإن القائمة النهائية لم تأت مطابقة دائما لتوقعات الجماهير، فقد غابت بعض الأسماء البارزة فيما ظهر لاعبون لم يكونوا ضمن دائرة الترشيحات قبل بداية البطولة.وجاءت قائمة أسرع 10 لاعبين في 2026 كالآتي:10- نيلسون سيميدو: سجل الظهير سرعة قصوى بلغت 35.90 كم/ساعة، ليصبح أكبر لاعب ضمن قائمة أسرع 20 لاعبا في البطولة بسن 32 عاما.9- ثيو : وصل الظهير الفرنسي إلى سرعة 36.17 كم/ساعة.8- دجد سبينس: حقق لاعب سرعة بلغت 36.22 كم/ساعة، ليصبح أسرع لاعب إنجليزي في كأس العالم 2026.7- برادلي باركولا: جاء جناح في المركز السابع بعدما سجل سرعة قصوى وصلت إلى 36.32 كم/ساعة.6- خوسانوف: احتل لاعب المركز السادس بسرعة 36.46 كم/ساعة وكان اللاعب الوحيد ضمن القائمة الذي لم يصل منتخبه إلى الأدوار الإقصائية.5- : حل مهاجم سيتي في المركز الخامس بعدما سجل سرعة بلغت 36.52 كم/ساعة.4- جوردان بوس:واصل اللاعب تألقه البدني بعدما وصلت سرعته إلى 36.67 كم/ساعة، ليحتل المركز الرابع في ترتيب الأسرع.3- ميكي فان دي فين: أكد مدافع توتنهام قدراته الاستثنائية بعدما أصبح أسرع مدافع في البطولة بسرعة 36.77 كم/ساعة.2- أنتوني إيلانغا: اقترب جناح السويد من الصدارة بعدما سجل سرعة بلغت 37.16 كم/ساعة، بفارق بسيط عن صاحب المركز الأول.1- : واصل نجم كتابة التاريخ بعدما تصدر قائمة أسرع لاعبي كأس العالم 2026 ليؤكد مجددا أنه أحد أسرع اللاعبين في تاريخ كرة القدم.