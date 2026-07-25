بعد اختياره كأفضل لاعب بكأس العالم 2026.. رودري ينقل الى المستشفى

وكان ، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي عام 2024، عانى من موسم مليء بالإصابات في العام الماضي قبل أن يتوج بكأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا حيث اختير كأفضل لاعب في البطولة.ولم يحدد ماريسكا المدة التي سيحتاجها رودري للتعافي من انتكاسته الأخيرة، لكنه أكد رغبته في بقاء اللاعب، الفائز السابق بجائزة ، مع النادي، وسط تكهنات حول مستقبله.وقال ماريسكا "دائما ما تحيط التكهنات باللاعبين الكبار، لذلك لست قلقا بشأن ذلك. أعتقد أن هذا أمر طبيعي أيضا لأن رودري فاز بكأس العالم. كان واحدا من أفضل اللاعبين، وأعتقد أن كل مدرب يريد امتلاك رودري لأنه لاعب من الطراز الرفيع. لكن الآن سيخضع للجراحة، على ما أعتقد يوم الاثنين، وهو يحتاج إلى إجازة. يحتاج إلى الراحة، ويحتاج إلى التعافي، وبعد ذلك سيعود إلى هنا معنا".وكان ماريسكا يتحدث أثناء تقديمه كمدير فني لمانشستر سيتي خلفا لجوسيب ، الذي استقال من منصبه بنهاية الموسم الماضي.وقال المدرب الإيطالي، الذي سبق أن عمل ضمن الجهاز الفني لغوارديولا، إنه يشعر بأنه عاد إلى منزله بعد فترتي عمله مع وتشيلسي، وأكد ترحيبه بالتحدي المتمثل في خلافة أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم.ويخوض ماريسكا (46 عاما) فترته الثالثة مع ، حيث كان مدربا لأكاديمية النادي في موسم 2020 / 2021، ثم مساعدا لغوارديولا في موسم 2022 / 2023، وهو العام الذي توج فيه الفريق بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي).