Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد اختياره كأفضل لاعب بكأس العالم 2026.. رودري ينقل الى المستشفى

كأس العالم 2026

2026-07-25 | 02:11
بعد اختياره كأفضل لاعب بكأس العالم 2026.. رودري ينقل الى المستشفى
736 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الإيطالي إنزو ماريسكا، أن الدولي الإسباني رودري، لاعب وسط الفريق، سيخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل.

وكان رودري، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي عام 2024، عانى من موسم مليء بالإصابات في العام الماضي قبل أن يتوج بكأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا حيث اختير كأفضل لاعب في البطولة.
ولم يحدد ماريسكا المدة التي سيحتاجها رودري للتعافي من انتكاسته الأخيرة، لكنه أكد رغبته في بقاء اللاعب، الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية، مع النادي، وسط تكهنات حول مستقبله.
وقال ماريسكا "دائما ما تحيط التكهنات باللاعبين الكبار، لذلك لست قلقا بشأن ذلك. أعتقد أن هذا أمر طبيعي أيضا لأن رودري فاز بكأس العالم. كان واحدا من أفضل اللاعبين، وأعتقد أن كل مدرب يريد امتلاك رودري لأنه لاعب من الطراز الرفيع. لكن الآن سيخضع للجراحة، على ما أعتقد يوم الاثنين، وهو يحتاج إلى إجازة. يحتاج إلى الراحة، ويحتاج إلى التعافي، وبعد ذلك سيعود إلى هنا معنا".
وكان ماريسكا يتحدث أثناء تقديمه كمدير فني لمانشستر سيتي خلفا لجوسيب غوارديولا، الذي استقال من منصبه بنهاية الموسم الماضي.
وقال المدرب الإيطالي، الذي سبق أن عمل ضمن الجهاز الفني لغوارديولا، إنه يشعر بأنه عاد إلى منزله بعد فترتي عمله مع ليستر سيتي وتشيلسي، وأكد ترحيبه بالتحدي المتمثل في خلافة أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم.
ويخوض ماريسكا (46 عاما) فترته الثالثة مع مانشستر سيتي، حيث كان مدربا لأكاديمية النادي في موسم 2020 / 2021، ثم مساعدا لغوارديولا في موسم 2022 / 2023، وهو العام الذي توج فيه الفريق بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي).


Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
الفيفا يكشف عن أسرع 10 لاعبين في كأس العالم
06:54 | 2026-07-24
بعد مونديال 2026.. تعرف على أغلى نجوم كرة القدم في العالم
05:16 | 2026-07-23
صلاح ثالثاً بين لاعبي مصر في تصنيف "فيفا" لأفضل نجوم مونديال 2026
09:09 | 2026-07-21
ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع مهاجم برشلونة
07:30 | 2026-07-21
الفيفا يفتح تحقيقًا ضد لاعبي الأرجنتين
12:38 | 2026-07-20
مشهد مثير للجدل.. كوكوريا يضع لقب كأس العالم في "كيس" (فيديو)
07:26 | 2026-07-20
مبعوث ترامب يعلق على نفي مكتب رئيس الوزراء: العراق يوضح الحقائق
25.05%
06:55 | 2026-07-24
مبعوث ترامب يعلق على نفي مكتب رئيس الوزراء: العراق يوضح الحقائق
06:55 | 2026-07-24
إيران رفضت مقترحا أمريكيا عرض عليها عبر العراق
20.31%
03:45 | 2026-07-24
إيران رفضت مقترحا أمريكيا عرض عليها عبر العراق
03:45 | 2026-07-24
خبر سار لمتابعي حالات الطقس اليومية في العراق
15.81%
02:17 | 2026-07-24
خبر سار لمتابعي حالات الطقس اليومية في العراق
02:17 | 2026-07-24
حتى الان.. السجن لنائبين عراقيين بقضايا الابتزاز والرشوة
13.34%
03:17 | 2026-07-24
حتى الان.. السجن لنائبين عراقيين بقضايا الابتزاز والرشوة
03:17 | 2026-07-24
هيئة النزاهة: الحبس الشديد بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
12.95%
07:21 | 2026-07-23
هيئة النزاهة: الحبس الشديد بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
07:21 | 2026-07-23
أسعار الدولار ترتفع قليلا مع بداية الأسبوع
12.54%
04:00 | 2026-07-25
أسعار الدولار ترتفع قليلا مع بداية الأسبوع
04:00 | 2026-07-25
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. أهالي زوطر الغربية اللبنانية يدخلون بلدتهم واثار الدمار واضحة
Play
بالفيديو.. أهالي زوطر الغربية اللبنانية يدخلون بلدتهم واثار الدمار واضحة
05:12 | 2026-07-25
منتسب في المرور ينقذ شابا من الغرق في كربلاء (فيديو)
Play
منتسب في المرور ينقذ شابا من الغرق في كربلاء (فيديو)
05:01 | 2026-07-25
الإطاحة بمتهم ابتز فتاة في بغداد بعد استدراجه إلى كمين محكم (فيديو)
Play
الإطاحة بمتهم ابتز فتاة في بغداد بعد استدراجه إلى كمين محكم (فيديو)
07:45 | 2026-07-24
بالفيديو.. قصف على أربيل واعمدة الدخان تتصاعد
Play
بالفيديو.. قصف على أربيل واعمدة الدخان تتصاعد
02:57 | 2026-07-24
احتراق باص كبير داخل مرآب وسط كربلاء
Play
احتراق باص كبير داخل مرآب وسط كربلاء
13:16 | 2026-07-23
عماد آل ميرزا: مشروع مجاري "عنه" يسير وفق المخطط ونسبة الإنجاز 30%
Play
عماد آل ميرزا: مشروع مجاري "عنه" يسير وفق المخطط ونسبة الإنجاز 30%
11:35 | 2026-07-23
هل تريد الإقلاع عن التدخين؟.. الحل قد يبدأ بتمرين رياضي واحد
Play
هل تريد الإقلاع عن التدخين؟.. الحل قد يبدأ بتمرين رياضي واحد
07:07 | 2026-07-23
"البقرة تسوة ركبة ابنج".. أم عراقية تروي تفاصيل مقتل ابنها الوحيد وتكشف: "يضغطون علينا بالمال حتى نتنازل"
Play
"البقرة تسوة ركبة ابنج".. أم عراقية تروي تفاصيل مقتل ابنها الوحيد وتكشف: "يضغطون علينا بالمال حتى نتنازل"
11:58 | 2026-07-21
سوريا تعلن احباط تهريب 226 قنبلة الى لبنان
Play
سوريا تعلن احباط تهريب 226 قنبلة الى لبنان
04:48 | 2026-07-21
قرب الحدود العراقية الجنوبية.. ايران تحشد قواتها (فيديو)
Play
قرب الحدود العراقية الجنوبية.. ايران تحشد قواتها (فيديو)
03:27 | 2026-07-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.