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فيفا يعلن رسميا عن أفضل هدف في كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

2026-07-27 | 12:07
فيفا يعلن رسميا عن أفضل هدف في كأس العالم 2026
13,380 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل هدف في النسخة الـ23 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحصل اللاعب سيدني لوبيز كابرال مدافع منتخب كابو فيردي (الرأس الأخضر) الذي شارك لأول مرة في تاريخه في كأس العالم، على جائز أفضل هدف في مونديال 2026، بتصويت الجماهير، وذلك وفقا للموقع الرسمي (للفيفا).
وفاجأ اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، العالم بهدف التعادل لبلاده في مرمى الأرجنتين، بحلول الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الأول (2-2)، بتسديدة رائعة، قبل أن يقتنص المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو هدف الفوز الثالث "للتانغو" عند الدقيقة السادسة من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء الذي جرى على ملعب ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمنح بلاده بطاقة العبور إلى دور الـ16 للبطولة.
وتقدم سيدني لوبيز كابرال في عملية التصويت، على كل من الثنائي إلدور شومورودوف (أوزبكستان) وويلسون إيسيدور (هايتي)، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وشملت قائمة المتنافسين على الجائزة لاعبين آخرن مثل، كيليان مبابي (فرنسا)، وليونيل ميسي (الأرجنتين)، وجود بيلينغهام (إنجلترا)، وفيران توريس (إسبانيا).
وقال كابرال: "بعد المباراة، تلقيت رسالة من مارسيلو (ظهير ريال مدريد السابق). إنه أحد أكبر القدوة بالنسبة لي ولطالما أعجبت به، فهو ظهير أيسر يجيد اللعب بكلتا القدمين ويتمتع بمهارة فنية رائعة. لقد أخبرني أنه صوّت لهدفي باعتباره الأفضل في البطولة! فرددت عليه قائلا: 'شكرا جزيلا لك! لا أعرف كيف أشكرك. أنا سعيد للغاية وفخور بأنك شاهدت مباراتي". فقال لي: "كان من دواعي سروري مشاهدتك وأنت تلعب، أنت لاعب جيد حقا". لم أصدق ما يحدث وقلت في نفسي: "يا إلهي!" لم أصدق عيني عندما تلقيت تلك الرسالة منه".
يذكر أن بطولة كأس العالم أقيمت خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتوج المنتخب الإسباني باللقب بعد فوزه على الأرجنتين بهدف وحيد في المباراة النهائية.
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