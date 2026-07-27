فيفا يعلن رسميا عن أفضل هدف في كأس العالم 2026

وحصل اللاعب كابرال مدافع منتخب كابو فيردي (الرأس الأخضر) الذي شارك لأول مرة في تاريخه في ، على جائز أفضل هدف في مونديال 2026، بتصويت الجماهير، وذلك وفقا للموقع الرسمي (للفيفا).وفاجأ اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، العالم بهدف التعادل لبلاده في مرمى ، بحلول الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الأول (2-2)، بتسديدة رائعة، قبل أن يقتنص المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو هدف الفوز الثالث "للتانغو" عند الدقيقة السادسة من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء الذي جرى على ملعب في ، ويمنح بلاده بطاقة العبور إلى دور الـ16 للبطولة.وتقدم سيدني لوبيز كابرال في عملية التصويت، على كل من الثنائي إلدور شومورودوف (أوزبكستان) وويلسون إيسيدور (هايتي)، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.وشملت قائمة المتنافسين على الجائزة لاعبين آخرن مثل، (فرنسا)، وليونيل ميسي (الأرجنتين)، وجود بيلينغهام (إنجلترا)، وفيران (إسبانيا).وقال كابرال: "بعد المباراة، تلقيت رسالة من مارسيلو (ظهير السابق). إنه أحد أكبر القدوة بالنسبة لي ولطالما أعجبت به، فهو ظهير أيسر يجيد اللعب بكلتا القدمين ويتمتع بمهارة فنية رائعة. لقد أخبرني أنه صوّت لهدفي باعتباره الأفضل في البطولة! فرددت عليه قائلا: 'شكرا جزيلا لك! لا أعرف كيف أشكرك. أنا سعيد للغاية وفخور بأنك شاهدت مباراتي". فقال لي: "كان من دواعي سروري مشاهدتك وأنت تلعب، أنت لاعب جيد حقا". لم أصدق ما يحدث وقلت في نفسي: "يا إلهي!" لم أصدق عيني عندما تلقيت تلك الرسالة منه".يذكر أن أقيمت خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في كل من والمكسيك وكندا، وتوج المنتخب الإسباني باللقب بعد فوزه على الأرجنتين بهدف وحيد في المباراة النهائية.