قنابل وبنادق ورسائل قتل.. كيف نجا ميسي من تهديدات مونديال 2026؟

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الفيدرالي الأمريكي (FBI) أشرف خلال البطولة على الدولي للتعاون الشرطي (IPCC)، بالتنسيق مع أجهزة أمنية من الدول المشاركة لمتابعة التهديدات الإرهابية ومخاطر العنف.بحسب التقرير، تصدر قائمة الأكثر تعرضاً للتهديدات، إذ تلقت السلطات إنذاراً خطيراً قبل مباراة والأردن في دالاس من شخص هدد باستهداف الملعب ورجال الشرطة والملاكمين ببندقية نصف آلية وقنابل بدائية. كما خضعت مباراة الأرجنتين ومصر لتحقيق أمني مكثف عقب تهديد نُشر على منصة "إكس" بتفجير منصة الملعب واستهداف قائد الأرجنتين.من جانبه، تعرض لمحاولات ملاحقة واقتحام متكررة في مدن هيوستن وتورونتو وميامي، شملت محاولة مشجع الصعود معه في المصعد، واقتحام آخر لأرضية الملعب خلال مباراة وكرواتيا.ولم تقتصر التهديدات على النجمين، إذ تعرض الفرنسي لحملة إساءات عنصرية وإحراق دمية تحمل صورته عقب مباراة باراغواي. كما واجه الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه أضخم حملة تهديدات بتلقيه زهاء 6 آلاف رسالة تهديد عبر " " عقب إدارته مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ16، مما دفع السلطات الفرنسية لتوفير حماية أمنية مشددة لمنزله ومساعده ويلي ديلاجو.وطالت التهديدات لاعباً مثل ألكسندر سورلوث، وجامينتون كامباز، ولوكاس ديني بسبب أخطاء تحكيمية أو كروية، بالإضافة إلى فرض حراسة أمنية مشددة على بعثة منتخب عقب خروجه من دور المجموعات.