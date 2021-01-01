درجال وبنيان يفتتحان ثلاثة ملاعب للكرة الشاطئية

وتخللت الحفل مباراة ودية جمعت مصافي الجنوب ومصافي الوسط إيذاناً بتدشين الملاعب، تغلب فيها مصافي الوسط (٣-٢) بركلات الجزاء بعدما انتهت المباراة بوقتها الاصلي ٢-٢ .وأعرب درجال عن سعادته بافتتاح الملاعب التي أنجزت بغضون أربعة أيام فقط، وقال في بيان للتطبيعية، إنها "اضافة كبيرة وتسهم بتطوير اللعبة، والسعي الجاد إلى تحقيق الإنجازات".وأضاف أن "هذه الملاعب ستكون متاحة للجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية لإقامة البطولات عليها، والوزارة ستعمل على توفير جميع ما تحتاجه الأندية المشاركة في الدوري من أجل إنجاح مسيرتها".وثمن درجال، الجهد المضاعف الذي بذلته الدائرة الهندسية ومواصلتها العمل لساعات طويلة في سبيل إنجاز هذه الملاعب بأسرع وقت .ومن جهته، قدم رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، شكره الكبير لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة بالوزير عدنان درجال، على الجهود الاستثنائية التي قام بها من أجل إنجاح النشاطات الرياضية، وتوفير الملاعب، وآخرها افتتاح ثلاثة ملاعب لكرة القدم الشاطئية، والتي ستشكل نقلة نوعية في الارتقاء باللعبة على المستوى المحلي.