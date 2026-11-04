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وفاة الإسباني خيسوس دي ميغيل تفتح باب التساؤلات بشأن عقوبة حارس أندورا

رياضة

2026-11-04 | 03:10
وفاة الإسباني خيسوس دي ميغيل تفتح باب التساؤلات بشأن عقوبة حارس أندورا
306 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أثارت وفاة لاعب تينيريفي الإسباني خيسوس دي ميغيل، متأثراً بإصابته خلال مواجهة فريقه أمام أندورا، تساؤلات بشأن العقوبات الرياضية والقضائية المحتملة بحق حارس أندورا خيسوس أوونو، بعد التدخل الذي تسبب بالاصطدام بين اللاعبين.

وأعلن نادي تينيريفي، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، وفاة لاعبه متأثراً بتداعيات الحادثة التي وقعت مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه أوونو إثر تدخله على دي ميغيل.

وبحسب ما أوردته صحيفة «Sport» الكتالونية، وصف الحكم التدخل في تقريره الرسمي بأنه «عنيف»، مشيرة إلى أن العقوبة المنتظرة ستخضع لتقدير لجنة الانضباط، وفقاً لملابسات الواقعة وما يرد في التقارير الطبية.

عقوبة رياضية قد تصل إلى 12 مباراة

وتنص اللوائح التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وفقاً للمادة 102، على عقوبات تتراوح بين مباراة واحدة وثلاث مباريات إيقاف في حالات التدخل العنيف التي لا تسفر عن إصابات، فيما قد ترتفع العقوبة إلى ما بين أربع و12 مباراة إذا ترتبت على التدخل إصابات بالغة الخطورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الانضباط ستدرس تفاصيل الحادثة والتقارير الطبية قبل تحديد العقوبة، فيما قد يصل الإيقاف إلى ثماني مباريات في حال تطبيق الدرجة المتوسطة من العقوبات المنصوص عليها.

المسؤولية الجنائية رهن التحقيقات

وعلى الصعيد القضائي، تبرز تساؤلات بشأن إمكانية ملاحقة أوونو جنائياً بعد وفاة اللاعب، إلا أن وقوع الوفاة عقب تدخل داخل الملعب لا يعني تلقائياً ثبوت مسؤولية جنائية على الحارس.

ويتوقف تحديد المسؤولية على ظروف الاصطدام، وما إذا كان التدخل يندرج ضمن المخاطر المعتادة للعبة أو يشكل سلوكاً يتجاوزها، فضلاً عن نتائج التحقيقات والتقارير الطبية والجنائية التي تحدد طبيعة الإصابة وعلاقتها بالوفاة.

وبحسب الصحيفة، فإن حسم هذه المسألة يتطلب انتظار نتائج التقييمات والتحقيقات، بعيداً عن إصدار أحكام مسبقة بشأن مسؤولية الحارس أو مصيره القانوني.
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وفاة الإسباني خيسوس دي ميغيل

تفتح باب التساؤلات بشأن عقوبة حارس أندورا

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