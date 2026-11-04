وفاة الإسباني خيسوس دي ميغيل تفتح باب التساؤلات بشأن عقوبة حارس أندورا

وأعلن نادي ، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، وفاة لاعبه متأثراً بتداعيات الحادثة التي وقعت مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الإسباني، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه أوونو إثر تدخله على دي ميغيل.وبحسب ما أوردته صحيفة «Sport» الكتالونية، وصف الحكم التدخل في تقريره الرسمي بأنه «عنيف»، مشيرة إلى أن العقوبة المنتظرة ستخضع لتقدير ، وفقاً لملابسات الواقعة وما يرد في التقارير الطبية.عقوبة رياضية قد تصل إلى 12 مباراةوتنص اللوائح التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وفقاً للمادة 102، على عقوبات تتراوح بين مباراة واحدة وثلاث مباريات إيقاف في حالات التدخل العنيف التي لا تسفر عن إصابات، فيما قد ترتفع العقوبة إلى ما بين أربع و12 مباراة إذا ترتبت على التدخل إصابات بالغة الخطورة.وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الانضباط ستدرس تفاصيل الحادثة والتقارير الطبية قبل تحديد العقوبة، فيما قد يصل الإيقاف إلى ثماني مباريات في حال تطبيق الدرجة المتوسطة من العقوبات المنصوص عليها.المسؤولية الجنائية رهن التحقيقاتوعلى الصعيد القضائي، تبرز تساؤلات بشأن إمكانية ملاحقة أوونو جنائياً بعد وفاة اللاعب، إلا أن وقوع الوفاة عقب تدخل داخل الملعب لا يعني تلقائياً ثبوت مسؤولية جنائية على الحارس.ويتوقف تحديد المسؤولية على ظروف الاصطدام، وما إذا كان التدخل يندرج ضمن المخاطر المعتادة للعبة أو يشكل سلوكاً يتجاوزها، فضلاً عن نتائج التحقيقات والتقارير الطبية والجنائية التي تحدد طبيعة الإصابة وعلاقتها بالوفاة.وبحسب الصحيفة، فإن حسم هذه المسألة يتطلب انتظار نتائج التقييمات والتحقيقات، بعيداً عن إصدار أحكام مسبقة بشأن مسؤولية الحارس أو مصيره القانوني.