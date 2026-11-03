تأجيل كأس آسيا 2027 في السعودية

وذكر الاتحاد، في بيان، تابعته السومرية نيوز
أن "القرار جاء عقب مناقشات موسعة ومشاورات مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية
2027 والاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي ضوء الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من اعتبارات تتعلق بترتيبات السفر والجوانب اللوجستية".
وأضاف أن "اللجنة المنظمة
لكأس آسيا في الاتحاد الآسيوي
وافقت على إعادة جدولة البطولة، نظراً للظروف غير الاعتيادية التي تحول دون إقامتها وفق الجدول الزمني
الأصلي"، مبيناً أن "المواعيد الجديدة ستُرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) للحصول على الموافقة".
وأشار البيان إلى أن "قرار التأجيل يهدف إلى ضمان إقامة البطولة بما يحقق مصلحة جميع المنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير والجهات المعنية".
وأشاد الاتحاد الآسيوي "بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم
واللجنة المحلية المنظمة بتقديم بطولة بمستوى عالمي يليق بلاعبي القارة وجماهيرها"، مؤكداً "مواصلة التنسيق والعمل مع الاتحادات الوطنية
المشاركة والرعاة وشركاء البث والشركاء التجاريين، للحد من آثار التأجيل إلى أدنى مستوى ممكن وضمان تنظيم نسخة استثنائية من البطولة".
ولفت إلى أن "أي تحديثات إضافية بشأن البطولة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".