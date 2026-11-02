حكم إيطالي يقود مواجهة ريال مدريد وآيك أثينا في دوري الأبطال

ويضم الطاقم الحكمين المساعدين دانييلي بيندوني وستيفانو ألاسيو، فيما يتولى ألياندرو دي إدارة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، بمساعدة فاليريو ، على أن يكون سوزا حكماً رابعاً.وأدار مارياني 18 مباراة في دوري الأبطال خلال المواسم الأربعة الماضية، بينها ثلاث مواجهات لريال ، فاز في اثنتين منها أمام لايبزيغ ومانشستر سيتي، وخسر الثالثة أمام ليل.وسبق للفريقين أن التقيا أربع مرات، فاز كل منهما بمباراة وتعادلا في اثنتين، فيما لم يخسر على أرضه أمام .